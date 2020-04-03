Электронное анкетирование на сдачу экспресс-теста на коронавирус проведут в Казахстане

На сайте республиканского центра электронного здравоохранения министерства здравоохранения создали анкету для внесения данных граждан, которые после эпидемиологической выборки пройдут экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Всего планируется обследовать 260 тысяч жителей столицы и Алматы, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

«Анкетирование пациентов для прохождения экспресс-тестов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 пройдет в Казахстане. Для упрощения процедуры тестирования на сайте Республиканского центра электронного здравоохранения создана анкета для внесения данных пациента. По итогам эпидемиологической выборки будут определены категории граждан, которым тестирование показано в первую очередь», - говорится в сообщении Минздрава.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, одними из первых обследование пройдут медработники сотрудники скорой помощи, поликлиник, стационаров, работающие непосредственно с пациентами с подозрением на COVID-19, а также сотрудники других органов, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса и пациенты из групп риска: лица с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и пожилые граждане.

«Экспресс-тестированием на обнаружение COVID-19 будут охвачены и пациенты перед выходом из стационарного карантина, лица по эпидемиологическим показаниям, таким как температура, кашель, мышечные боли, а также граждане, въезжающие в Казахстан из сопредельных республик по эпидемиологическим показаниям», - уточнили в пресс-службе.

В общей сложности, экспресс-тестирование смогут пройти до 260 000 человек в столице и городе Алматы.

«Тестирование на коронавирус будет проходить по итогам выборки анкет в строго обозначенных пунктах забора биоматериала, в которых другие анализы не принимаются. Пациенты, прошедшие отбор на сайте, для недопущения ажиотажа, будут приглашаться на экспресс тестирование в строго указанное время и ожидать своей очереди перед пунктами сдачи на улице, соблюдая между собой расстояние 1,5-2 метра, и приглашаться в помещение по одному. Потоки входящих и выходящих пациентов будут разделены. Обязательным условием прохождения тестирования является наличие маски у пациента. Забор крови будет также осуществляться бригадами скорой помощи (экстренные выезды), мобильными бригадами лабораторных служб, в специально отведенных пунктах (только по приглашению), на автопереходах (для въезжающих на территорию Республики Казахстан граждан), а также в стационарах (только по медицинским показаниям)», - объяснили в ведомстве.

Здесь отметили, что тесты, которые будут использованы в рамках данного проекта, предварительно пройдут валидацию в лаборатории министерства здравоохранения на качество и эффективность. В пресс-службе также уточнили, что достоверность экспресс-тестов не превышает 90%, поэтому до 10% случаев могут оказаться как ложноположительными, так и ложноотрицательными.