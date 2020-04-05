За неделю темпы распространения коронавируса в Казахстане снизились на 40% – Минздрав

Всего за неделю Казахстану удалось снизить темпы распространения коронавирусной инфекции с 52% до 12%, написал в воскресенье на своей странице в Facebook министр здравоохранения Елжан Биртанов. Вместе с тем он констатировал рост общего количества заболевших в стране.

«Принятые в нашей стране жесткие карантинные меры позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции с 52% прироста 28-го марта до 12% за вчерашние сутки. Это позволяет нам снизить резкие нагрузки на санитарные и медицинские службы и более эффективно оказывать помощь заболевшим и контактным лицам. Вместе с тем отмечается рост общего количества заболевших в нашей стране. Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период заболеваемости придется на апрель – май, с пиком в первой половине апреля. В этот период мы прогнозируем порядка 3500 заболевших (сейчас 551)», - написал Биртанов.

В дальнейшем, отметил он, в летние месяцы эпидемиологи ожидают спад темпов, но не полного прекращения эпидемии. Некоторые эксперты не исключают повторного сезонного подъема эпидемии осенью этого года.

«Именно поэтому особую важность для нас имеет всесторонняя готовность к полноценному оказанию медицинской помощи всем нуждающимся как в период пика эпидемии, так и в долгосрочном периоде», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что для оказания помощи сейчас развернуто 3920 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также около 7300 так называемых «провизорных» коек для пациентов с подозрением на нее. Также готовы и уже работают реанимационные отделения для приема 180 тяжелых больных, оснащенные 170 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 38 аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови. Однако с учетом такого факта, что в среднем пациенты проводят в инфекционной больнице 3-4 недели, а также возможного риска вспышек инфекции в коллективах предприятий и служб, задействованных в жизнеобеспечении населенных пунктов – это медицинские работники, полиция, вооруженные силы и так далее, Казахстану потребуется большее количество койко-мест и специальных больниц.

«При этом очень важно, чтобы они соответствовали требованиям инфекционной безопасности: боксированные палаты, особая система вентиляции, в том числе с отрицательным давлением в реанимационных палатах, шлюзовое деление на «чистые» и «грязные» зоны и т.д. Мы видели, как такие быстровозводимые больницы были использованы в Китае. Мы видим, какая тяжелая нагрузка идет на обычные больницы в США, Италии и других европейских странах. Многие страны вынуждены использовать неприспособленные объекты, спортивные сооружения без необходимых технологий инфекционной безопасности пациентов и медперсонала», - добавил министр.

Именно с учетом этого ведомство внесло предложение о необходимости срочного строительства как минимум трех быстро возводимых инфекционных больниц по 200-300 мест на первом этапе в крупных городах – столице, Алматы и Шымкенте. Их планируется построить за 15-20 дней.

«Такие меры позволят укрепить возможности нашей страны в реагировании и ликвидации не только последствий пандемии коронавируса сейчас, но и в возможных эпидемиях в последующем», - уверен Биртанов.

Он также признал, что мир оказался не готовым к таким глобальным и агрессивным вызовам. Системы здравоохранения переключились в основном на «поведенческие» хронические неинфекционные болезни, такие как диабет, гипертония, онкология и другие.

«Очевидно, что надо провести определенную перенастройку системы общественного здравоохранения и быть готовым к таким ситуациям уже в ближайшем будущем», - заключил министр.