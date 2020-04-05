У скончавшегося в Шымкенте пациента с коронавирусом были сахарный диабет и туберкулез – горздрав

Пациент с коронавирусом, умерший в Шымкенте в воскресенье, 5 апреля, также имел диагнозы туберкулез и сахарный диабет. Он вез груз по маршруту Москва-Алматы и во время транзита в Шымкенте был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья.

«В городе Шымкент из-за коронавирусной инфекции скончался пациент 1964 года рождения, житель Туркестанской области, Мактааральского района, село Атамекен», - сообщила на брифинге в воскресенье руководитель управления здравоохранения Шымкента Айгуль Бекбауова..

Как рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент Абдиманап Тулебаев, пациент три недели ехал из России по маршруту Москва-Актобе-Кызылорда-Шымкент-Алматы, вместе с сыном 1988 года рождения.

«В дороге при подъезде в город Шымкент появились жалобы на ухудшение состояния здоровья, повышение температуры тела. 3 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья высадили из машины в городе Шымкент. Скорую помощь вызвали самостоятельно», - сказал Тулебаев.

По словам Бакауовой, у пациента были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, артериальная гипертония, также установлено, что пациент страдал туберкулезом.

«Ночью (с 4 на 5 апреля - V) у пациента в реанимации состояние ухудшилось, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия пациент скончался», - сообщила она.

Как добавил Тулебаев, пациент с момента поступления в городскую инфекционную больницу находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

«На фоне проводимой интенсивной терапии произошла остановка сердца 5 апреля утром, в 03:50. Констатирован факт смерти. Посмертный диагноз выставлен: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, полисегментарная пневмония тяжелого течения, осложнение дыхательной недостаточности третьей степени, и сопутствующий диагноз сахарный диабет второго типа в стадии декомпенсациb, хронический панкреатит и холицестит», - сказал Тулебаев.

По его словам, контактное лицо пациента, его сын 1988 года рождения, последовал в том же грузовом автомобиле в Алматы, и по месту прибытия сейчас находится на стационарном карантине.