Автопарки Алматы могут остановить работу из-за финансовых сложностей в период карантина

Ассоциация предприятий автобусных пассажирских перевозок Алматы обратилась в общественный совет города с письмом. В нем указывается, что автобусные предприятия в условиях карантина оказались в сложной ситуации из-за снижения пассажиропотока и необходимости закупа санитарно-защитных средств, и при отсутствии компенсаций в скором времени могут остановить работу. Общественный совет опубликовал текст письма автопредприятий на своей странице в Facebook.

«После введения 16 марта т.г. в Алматы карантинного режима, предприятия автобусных перевозок обеспечивают организацию работы общественного транспорта, выпуская каждый день на маршруты до 1055 автобусов. При этом автопарки несут значительные убытки в обслуживании маршрутов в связи со снижением пассажиропотока. В частности, на 31 марта количество пассажиров уменьшилось по сравнению с 25 февраля в 15 раз (с 2,25 млн до 150 тыс. транзакций в день)», - сообщается в письме ассоциации автопредприятий.

Здесь также отмечают, что в условиях ЧП автопарки обеспечивают доставку работников медицинских учреждений, торговых организаций и коммунальных служб, перемещения граждан до магазинов и аптек. В сложившейся ситуации, отмечают представители ассоциации, автопарки также вынуждены направлять на приобретение химикатов, защитных масок и проведение дезинфекции, средства, предназначенные на производственные расходы.

«В итоге со снижением пассажиропотока автобусные парки оказались в сложной финансовой ситуации, что ведет к тому, что предприятия в скором времени могут остановиться ввиду невозможности выплаты заработной платы, ГСМ, кредитов БВУ, налогов и т.п. - сказано в письме. - Государством предпринимаются беспрецедентные меры поддержи МСБ, но при этом автобусные перевозки, как одна из наиболее затратных сфер деятельности в экономике, при эпидемии остается без поддержки, что угрожает организации перевозок и может привести к массовым срывам обслуживания маршрутов».

В заключение автопредприятия просят акима рассмотреть возможность обеспечения компенсации затрат предприятий по обслуживанию городских автобусных маршрутов в период чрезвычайного положения.