В Казахстане через реку Иртыш создадут новый транзитный коридор между Китаем и Россией

Для этого в населенном пункте Тугыл в ВКО будет построен речной порт
Министерство транспорта Казахстана планирует создать новый транзитный коридор между Китаем и Россией через реку Иртыш, сообщил глава ведомства Марат Карабаев в ходе правительственного часа в мажилиса в понедельник. Для этого в населенном пункте Тугыл в Восточно-Казахстанской области построят речной порт.
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