Для этого в населенном пункте Тугыл в ВКО будет построен речной порт
В Казахстане через реку Иртыш создадут новый транзитный коридор между Китаем и Россией
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Министерство транспорта Казахстана планирует создать новый транзитный коридор между Китаем и Россией через реку Иртыш, сообщил глава ведомства Марат Карабаев в ходе правительственного часа в мажилиса в понедельник. Для этого в населенном пункте Тугыл в Восточно-Казахстанской области построят речной порт.

«Проект сформирует новый мультимодальный транзитный коридор между Китаем и Россией через территорию Казахстана с выходом на Северные моря через реку Иртыш и далее через реку Обь», - заявил министр.

Он добавил, что проект только начинается, а в мае следующего года министры транспорта трех стран проведут переговоры. Прогнозируемый объем перевозок составит 2,6 млн тонн в год.

«В рамках проекта планируется открыть четвертый железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем, построить 120 километров железной дороги до населенного пункта Тугыл и возвести там речной порт», - также сообщил министр.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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