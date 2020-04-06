В ООН заявили о вспышке домашнего насилия в мире в условиях карантина

После введения во многих странах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы знаем, что изоляция на дому и карантин необходимы для преодоления коронавируса. Но в результате женщины могут оказаться в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению. В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье», - цитирует его агентство ТАСС.

Генсек ООН констатировал, что в некоторых странах количество женщин, обращающихся в службы поддержки, увеличилось в два раза, а медучреждения и полицейские службы перегружены и испытывают нехватку персонала.

Антониу Гутерриш призвал все правительства включить в национальные планы борьбы с коронавирусом «положения о предотвращении насилия в отношении женщин и возмещении ущерба, причиненного в результате такого насилия». В частности, он предложил увеличить ассигнования для некоммерческих организаций и работающих в онлайн-режиме служб поддержки, обеспечить неотвратимость наказания для лиц, виновных в жестоком обращении, установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения, а также «обеспечить для женщин безопасные способы обращения за помощью, не привлекая внимания тех, кто жестоко обращается с ними».