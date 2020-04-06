16 заболевших коронавирусом в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

16 человек, заболевших коронавирусом в Казахстане, находятся на сегодня с тяжелом состоянии, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«85% или 515 случаев (заболевания коронавирусной инфекцией - V) приходится на легкое и бессимптомное течение, 11,5% или 69 случаев расценивается как средней степени тяжести. У 16-ти пациентов сегодня состояние оценивается как тяжелое – это в Алматы - 3, Нур-Султане – 6, городе Шымкент – 2, Восточно-Казахстанской области – 1, Карагандинской области – 3», - сообщила Есмагамбетова.

Всего, напомнила она, на данный момент в Казахстане зарегистрировано 604 случаев коронавирусной инфекции.

«Из всех случаев: 122 – завозные случаи, больше 350 - это случаи, связанные с контактами, это есть это внутрисемейные контакты, контакты среди трудовых коллективов. 130 случаев расцениваются как местные случаи. То есть случаи, когда установить источник инфекции не представляется возможным, ввиду образования контактов второго и третьего круга», - подчеркнула главный государственный санитарный врач.

По ее данным, на сегодня загруженность коек в инфекционных отделениях по стране составляет 21%. «Наиболее загруженные койки – это в Алматы – загруженность составляет 43%, в Атырауской области 35%», - сообщила Есмагамбетова.