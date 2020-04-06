Прерывать учебный год – неправильно, считает Аймагамбетов

Вопрос о том, чтобы прервать учебный год, не стоит даже обсуждать, а к дистанционному обучению дети привыкнут, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Он также заявил, что сегодня в первый день четвертой четверти были некоторые сбои, но они – незначительные.

«Мы видим опыт других стран, они перешли на дистанционное обучение. Смысла прерывать и переносить (учебный год – V) нет», - уверен Аймагамбетов.

По его словам, на сегодня высказывается несколько мнений. В частности, предлагают завершить учебный процесс и выставить оценки за год, с чем в Минобразования «не согласны». Вторая позиция – перенести учебу на конец июля – август.

«Но тут надо учитывать, что учиться в эти месяцы, а затем с сентября начать новый учебный год детям сложно. Тем более, некоторые темы третьей четверти связаны с тем, что мы проходим в четвертой четверти. Поэтому неправильно делать большой перерыв. Ребята могут забыть», - аргументировал Аймагамбетов, отметив, что это он еще не говорит о ремонте школ, который делают летом.

«Все страны мира не случайно приняли решение продолжать обучение, поэтому этот вопрос не стоит обсуждать. Мы уже начали четвертую четверть, дети втянутся. Будет непросто, но мы считаем это правильная и самая эффективная политика», - подчеркнул Аймагамбетов.

В целом, по информации министра, с сегодняшнего дня боле 3 млн школьников перешли на дистанционное обучение через три платформы – «Кунделик», «Bilimland» и «Daryn.Оnline».

«Мы сегодня увидели, что большая активность была, только в системе «Кунделик» 2,2 млн было уникальных пользователей. Если посчитать количество сессий, только за один день было около 32 млн сессий. Это абсолютный рекорд. Буквально несколько дней назад мы говорили, что было 15 млн посещений. Это очень много. По «Daryn.Оnline» – более 300 тыс. детей получили возможность обучаться. Еще более 400 тыс. школьников на сегодняшний использовали платформу Bilimland», - привел статистику министр.

Вместе с тем, несмотря на многочисленные жалобы родителей в социальных сетях о том, что в «Кунделик» невозможно зайти и наблюдаются постоянные сбои, у главы Минобразования и науки информация оказалась несколько другой: «В течение дня были, конечно, и технические проблемы, технические неполадки. Если говорить о «Bilimland», «Daryn.Оnline» и других, то там особо нареканий не было. Работали все в штатном режиме. По «Кунделик» два раза за сегодняшний день нарекания, сбои. Но наши технические службы вовремя отреагировали. Все неполадки были своевременно устранены», - заверил он.

Более того, заявил министр, сельские жители остались довольны новыми форматами обучения.

«Я сегодня до обеда позвонил в несколько населенных пунктов, в отдаленные села, поговорил с несколькими родителями. Цель была – узнать охват сельских школьников обучением в первый день учебной четверти и получил информацию. Я сделал два звонка. И первый, и второй родитель говорят, что благодаря телеканалам они смогли обучаться. Получили обратную связь от своих учителей. Поэтому мы видим, что работа идет», - резюмировал Аймгамбетов.