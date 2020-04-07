Для поддержки строительной отрасли Казахстана выпустят облигации на 180 млрд тенге

Для поддержки строительной отрасли в условиях кризиса и обеспечения занятости будет выделено 180 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Всего же, по его словам, в текущем году планируется построить 15 млн квадратных метров жилья.

«На текущий год в рамках программы «Нурлы жер» планируется построить 15 млн квадратных метров жилья или 150 тыс. жилищ. За счет государственных инвестиций будет построено и приобретено 38 300 квартир социального, арендного и кредитного жилья. Из них на строительство и приобретение арендного жилья без выкупа предусмотрено 90 млрд тенге. Планируется обеспечить арендным жильем 12 600 семей: 6 тыс. многодетных семей, 1 тыс. молодых специалистов, 5 600 очередников социально уязвимых категорий», - перечислили Ускенбаев.

Он сообщил, что по поручению президента дополнительно для поддержания строительной отрасли в условиях кризиса и обеспечения занятости населения выделено 180 млрд тенге.

«Для получения данных средств акиматами ведется подготовка к выпуску облигаций. Выпуск облигаций запланирован на 7 апреля. Четыре региона (столица, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская области – V) готовы выкупить облигации, 12 регионов на стадии реализации. Просим ускориться акиматам городов Алматы, Шымкент, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской и Северо-Казахстанской областям. Атырауская область отказалась от реализации проекта», - попросил первый вице-министр, отметив, что всего кредитным жильем будет обеспечено 25 700 семей.

Вместе с тем для обеспечения стабильности экономики и сохранения рабочих мест в Мининдустрии и инфраструктурного развития разработали проект постановления о внесении изменений в программу «Нурлы жер». Основные изменения связаны с реализацией пилотного проекта в части внедрения механизма государственно-частного партнерства, увеличения финансирования на 180 млрд тенге, повышения предельной стоимости строительства за 1 квадратный метр и корректировка показателей результатов по кредитному жилью.

«Для возможности реализации механизма ГЧП в рамках пилотного проекта необходимо ускоренное принятие данного постановления. В этой связи прошу поручить заинтересованным государственным органам и акиматам согласовать проект в двухдневный срок. Дополнительно в целях снижения нагрузки на местные бюджеты просим рассмотреть аналогично кредитному жилью повышение ценового параметра по проектам арендного жилья с корректировкой показателей программы», - попросил Ускенбаев, заверив, что это не потребует дополнительных средств из бюджета.