28 водохранилищ построят в Казахстане до 2030 года

До 2030 года в восьми регионах Казахстана планируется построить 28 водохранилищ, часть из которых будут использованы не только для орошения земель, но и помогут снять угрозу паводка в 70 населенных пунктах, сказал во вторник в ходе заседания правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«Всего до 2030 года предполагается построить 28 водохранилищ в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. Данные водохранилища дадут возможность накопления воды с общим объемом в 3,8 куб. км. И будет подвешено 470 тыс. га орошаемых земель. При этом 12 водохранилищ планируется использовать как для орошения, так и для снятия паводковых угроз 70 населенных пунктов», - сообщил Мирзагалиев, отметив, что строительство водохранилищ позволит создать в сельской отрасли 29 тыс. рабочих мест.

По его словам, в данный момент в целом для повышения и восстановления водообеспеченности 492 тыс. га орошаемых земель в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской областях реализуются соответствующие проекты с общей суммой финансирования 274 млрд тенге.

«В период 2020-2022 годы нами будет реконструировано 6 785 километров каналов, 4 водохранилища, 4 гидроузла, 239 скважин вертикального дренажа и порядка 23 тыс. прочих водохозяйственных сооружений. Всего будет создано 88 тыс. рабочих мест. В период строительства будет создано 11 тыс. рабочих мест. К тому же это дополнительно позволит активизировать работу смежных отраслей по производству строительных материалов, поставке технологического оборудования и техники. Но самое важное – введение в оборот восстановленных орошаемых земель позволит создать 77 тыс. постоянных рабочих мест в сельском хозяйстве», - проинформировал министр.

Кроме того, с привлечением займа Всемирного банка в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях для орошения до конца 2021 года будет завершена соответствующая работа по восстановлению инфраструктуры на площади 105 тыс. га. В итоге будет реконструировано 2 500 километров каналов, более 2 тыс. километров коллекторно-дренажной сети, 221 скважина вертикального дренажа и порядка 20 тыс. прочих водохозяйственных сооружений. Реализация данного проекта, по словам министра, обеспечит создание 2,5 тыс. рабочих мест на период строительства, а после его завершения будет создано 20 тыс. постоянных рабочих мест в сельском хозяйстве.

«За счет займов Европейского и Исламского Банков Реконструкции и Развития в 2020-2021 годы будет повышена и восстановлена водообеспеченность 128 тыс. га земель в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях. В рамках реализации проекта будет построено 47 насосных станций и 91 километр трубопроводов, восстановлено 3 тыс. километров каналов и 302 дренажных колодца. Реализация проекта позволит создать более 57 тыс. рабочих мест, из которых 4,6 тыс. – на период строительства, а 52,5 тыс. – постоянные рабочие места в сельском хозяйстве», - также проинформировал Мирзагалиев.

Еще 21 проект будет реализован в рамках «Дорожной карты занятости и бюджетных программ». На 2020-2021 годы предусмотрено повышение водообеспеченности 260 тыс. га орошаемых земель Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

«На 4 водохранилищах, 4 гидроузлах, 18 скважинах вертикального дренажа и 487 километрах оросительных каналов будут проведены работы по реконструкции. Всего будет создано порядка 8,6 тыс. рабочих мест. Из них при строительстве – 3,8 тыс., а после завершения проекта – 4,8 тыс. постоянных рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли», - заключил рассказывать министр.