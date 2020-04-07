Порядка 85 тысяч ЭЦП получили казахстанцы онлайн после введения режима ЧП

С момента запуска получения электронной цифровой подписи в онлайн-режиме, этой услугой воспользовались порядка 85 тысяч физических лиц, а также 1337 юридических, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов.

«В связи с закрытием ЦОНов, конечно же, возникли вопросы, как получить ЭЦП. Мы этот вопрос решили, сегодня ЭЦП можно получить в электронном виде путем биометрической идентификации лица и одноразового пароля. Уже сегодня 85 461 ЭЦП получено физическими лицами», - сообщил Оспанов.

Он также сообщил, что чуть позже была запущена аналогичная услуга и для юридических лиц. «Уже сегодня 1337 юридических лиц получили свои ЭЦП дистанционно», - заверил вице-министр.

В общей сложности, по информации Оспанова, сегодня на руках граждан имеется порядка 10 млн активных ЭЦП.

Еще один механизм получения услуг на портале Egov.kz, напомнил он, это подписание через одноразовые пароли. Однако, чтобы воспользоваться этим, необходимо зарегистрировать свой номер телефона в мобильной базе граждан электронного правительства.

«Порядка 8 млн номеров сегодня у нас уже имеется. Это данные, которые собирались 6 лет. И сегодня, чтобы гражданин мог осуществить регистрацию без посещения ЦОНов, мы запустили механизм в виде обращения. Для этого мы подключили порядка 800 операторов ЦОНов, и сегодня с момента действия ЧП 43 тысячи номеров были зарегистрированы в мобильной базе граждан», - проинформировал Оспанов.