«Казпочта» доставит пенсии на дом до 15 апреля

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Казахстане АО «Казпочта» приняла решение разносить пенсии на дом, и обещает это сделать до 15 апреля. Об этом во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил глава компании Сакен Сарсенов.

«У нас есть утвержденный с министерством труда и социальной защиты населения график доставки пенсий – с 1 по 15 апреля. На сегодняшний день мы уже доставили пенсии на дом 389 572 пенсионерам и перевели на карты порядка 6000 пенсионеров», - сообщил Сарсенов.

Вместе с тем, отметил он, среди пенсионеров есть те, кто находится на карантине, и они сказали, что «после окончания карантина сами придут в отделения».

Кроме того, компания сейчас активно начала открывать экспресс-карты и счета для получения гражданами социального пособия 42 500 тенге.

«За последние шесть дней мы обслужили порядка 237 тысяч клиентов. По состоянию на 13:00 часов 7 апреля открыто 126 204 счетов в наших отделениях и принята оплата ЕСП у 163 129 человек. Также у нас есть возможность принимать оплату ЕСП онлайн — через мобильное приложение», - привел статистику Сарсенов.

Он также сообщил, что в компании сейчас прорабатывают вопрос запуска на портале Post.kz услуги по онлайн-открытию счета и выпуска виртуальной карты для получения пособий. «Внедрение данной услуги позволит населению не посещать отделения, исключит необходимость доставки карт на дом. О запуске услуги мы сообщим дополнительно в ближайшие пару дней», - заверил глава «Казпочты».