В США за сутки скончались от коронавируса 1,7 тыс. человек

В США количество умерших от коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки – 1736 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, всего в стране умерли 12 844 человека, больше всего в Нью-Йорке – 4 009. Выздоровели в США от коронавируса 21 849 человек. А общее число заболевших достигло 398 185.

При этом власти США видят признаки стабилизации количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых крупных городских агломерациях, ставших очагами заболевания.

«Я могу сказать вам, хотя я и не ученый, что я вижу проблески надежды. Согласно первым цифрам, которые мы получаем из нью-йоркской городской агломерации, Нью-Джерси, даже Нового Орлеана и Детройта, а также Чикаго, появляются некоторые признаки выравнивания [кривой количества случаев заражения], прогресса», - цитирует вице-президента США Майкла Пенса агентство ТАСС.

Пенс призвал всех американцев «удвоить усилия», направленные на соблюдение санитарных ограничений.

На втором месте по заболеваемости в мире по-прежнему находится Испания – здесь заразились 141 942 человека, скончались 14 045, выздоровели – 43 208.

В Италии, которая идет на третьем месте по заболеваемости, но на первом месте по смертности, заразились 135 586 человек, умерли – 17 127.

На четвертом месте по числу подтвержденных случаев стоит Франция. Здесь заразились 110 070 человек, умерли 10 328, излечились 19 523.

В Германии число инфицированных коронавирусом достигло 107 663, скончались – 2 016; в Иране – 62 589, умерли 3 872; в Великобритании – 55 949, жертвами болезни стали 6 159 человек, в Турции заболели 34 109 человек, 725 скончались.

Всего в мире заразились 1 428 428 человек, скончались 82 020, выздоровели – 300 198. Больше всего излечившихся в Китае – 77 410 человек. В Германии выздоровели 36 081 человек, в Иране – 27 039, в Италии – 24 392, во Франции – 19 523.

В Казахстане к этому моменту 697 подтвержденных случаев, 6 человек скончались, 51 выздоровел.