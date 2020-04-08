Полное или частичное прекращение работы затронуло 3,3 млрд человек – МОТ

В Международной организации труда прогнозируют, что во II квартале 2020 года кризис, связанный с пандемией коронавируса, приведет к сокращению на 6,7% общемирового объема рабочего времени, что эквивалентно полному рабочему времени 195 млн работников, а уже сейчас полное или частичное прекращение работы затронуло 81% мировой рабочей силы.

Как сообщается на сайте организации, пандемия катастрофически сказывается на количестве рабочего времени и уровне заработков по всему миру. В частности, значительные сокращения рабочего времени ожидаются в арабских странах (8,1%, или полное рабочее время 5 млн работников), Европе (7,8%, или полное рабочее время 12 млн работников), Азиатско-Тихоокеанском регионе (7,2%, или полное рабочее время 125 млн работников). При этом серьезные потери понесут страны с самыми разными уровнями доходов, прогнозируют в МОТ, но в наибольшей степени это относится к странам с уровнем доходов выше среднего (7,0%, или полное рабочее время 100 млн работников).

«Это намного превышает по масштабам последствия финансового кризиса 2008-2009 годов», - подчеркивают в МОТ.

По данным организации, наибольшему риску подвергаются такие сектора, как гостиничный бизнес, общественное питание, обрабатывающая промышленность, розничная торговля, коммерческая и административная деятельность, а темпы роста мировой безработицы в 2020 году во многом будут зависеть от дальнейшего развития событий и ответных политических мер. Вероятно, что в конце года этот показатель превысит 25 млн, прогнозируемых МОТ ранее. В настоящее время полное или частичное прекращение работы затронуло 81% мировой рабочей силы, составляющей 3,3 млрд человек.В секторах, где наиболее высок риск «резкого и разрушительного» роста количества увольнений, снижения оплаты труда и сокращения рабочего времени, насчитывается 1,25 млрд работников. Многие из них заняты низкооплачиваемым неквалифицированным трудом, и для них внезапная потеря дохода станет катастрофой. 43% таких работников приходится на Американский континент, до 26% - на Азиатско-Тихоокеанский регион. В общемировых масштабах особому риску подвергаются 2 млрд человек, работающих в неформальной экономике (в основном в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах).

В МОТ подчеркивают, что в этих условиях необходимы широкомасштабные, согласованные политические меры по четырем основным направлениям: поддержка предприятий, занятости и доходов; стимулирование экономики и занятости; защита работников на рабочих местах; поиск решений за счет социального диалога между правительствами, работниками и работодателями.