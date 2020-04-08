Казахстан готов оказать странам ЦА помощь в эпидемиологической и продовольственной безопасности – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили по телефону вопросы координации международных усилий в борьбе с распространением COVID-19, сообщается на сайте Акорды.

Токаев поблагодарил США за поддержку и направление гуманитарного груза в Казахстан. Помпео в свою очередь подтвердил намерение Вашингтона наращивать двустороннее взаимодействие в целях скорейшей нейтрализации пандемии и преодоления ее последствий.

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан, в свою очередь, также готов оказать практическое содействие и помощь странам Центральной Азии в обеспечении их эпидемиологической и продовольственной безопасности. Отметив, что Казахстан и США и впредь будут наращивать стратегическое партнерство, собеседники подтвердили важность продолжения тесной совместной работы в деле сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Также они договорились о дальнейшем углублении казахстанско-американского политического диалога и качественном расширении торгово-экономического взаимодействия.