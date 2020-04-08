Причиной снижения стало падение мирового рынка акций
​За март активы Нацфонда сократились на $2,5 млрд
Фото Жанары Каримовой

В марте активы Национального фонда снизились на 4,2% до $57,5 млрд. Основная причина их сокращения – падение рынка акций, в результате которой фонд потерял почти $2 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка.

По словам заместителя председателя Нацбанка Алии Молдабековой, за прошлый месяц индекс акций потерял 13%, тогда как за весь 1 квартал – 25%: «Рынки акций волатильны, с начала апреля они показывают рост в среднем на 3%, что принесло порядка $250 млн инвестиционного дохода в Нацфонд. Доля акций от общего объема фонда невысокая и составляет порядка 17%».

Второй причиной сжатия активов Нацфонда стали трансферты в бюджет объёмом 341 млрд тенге. Для их выделения регулятор сконвертировал на валютном рынке $872,7 млн. валютных активов.

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