Вместе с тем регулятор сообщил, что механизм Франкфуртского аукциона позволил снизить ажиотажную волатильность тенге – за время его проведения на валютном рынке было продано только $800 млн, сообщает пресс-служба Национального банка.

Согласно предварительным данным, за март международные резервы Нацбанка Казахстана выросли почти на 3% ($80 млн) до $29,97 млрд. Они показали увеличение вопреки валютным интервенциям, размер которых за прошедший месяц составил почти $1,5 млрд

Резервы в свободно конвертируемой валюте, по данным заместителя председателя Нацбанка Алии Молдабековой, за прошедший месяц достигли $10,3 млрд, увеличившись более чем на $700 млн. благодаря увеличению средств банков на корреспондентских счетах Нацбанка на $1,5 млрд, а также за счет продажи золота. В марте Нацбанк продал золото более чем на $300 млн из золотовалютных активов в Национальный фонд. По итогам месяца с учетом падения цены на золото, объем портфеля золота сократился до $19,7 млрд.

Вместе с тем зампред сообщила, что в марте Нацбанк действительно проводил интервенции для поддержания финансовой стабильности и нормального функционированию валютного рынка в тяжелый период. Чтобы предотвратить чрезмерные колебаний на фоне отсутствия предложения, Нацбанк в отдельные периоды выступал в качестве единственного продавца: «В условиях резко падающей цены на нефть, для ограничения дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок, с 10 марта Национальный Банк проводил интервенции, объем которых составил $1,487 млрд долларов. Интервенции проводились на биржевом рынке как во время обычных торгов, так и методом франкфуртского аукциона».

Что касается механизма франкфуртского аукциона, то валютные торги с его использованием запускались на рынке 10, 16, 19 и 20 марта, после того как цены на нефть касались исторически минимальной отметки в $25 за баррель. «Благодаря аукциону удалось снизить ажиотажную волатильность тенге. Аукцион сработал как стабилизационный механизм и позволил предотвратить вероятность паники на валютном рынке. Около $800 млн. из общего объема интервенций Нацбанка было продано в те дни, когда объявлялся франкфуртский аукцион», - сообщила Молдабекова.

Помимо этого Молдабекова упомянула, что объём обязательной продажи части валютной выручки национальными компаниями, начавшейся 26 марта, к 31 марта составил $50 млн.