Почти 1,7 млн. казахстанцев обратились за соцвыплатами на период ЧП

Около 1,69 млн. казахстанцев подали заявления на получение социальной выплаты в размере 42 500 тенге, которая предусмотрена для тех, чье финансовое положение ухудшилось во время действия чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба Минтруда и соцзащиты во вторник.

Выплата уже назначена 216 тыс. человек, уточнило ведомство.

Срок проверки данных и рассмотрения заявлений составляет три рабочих дня.

Накануне Минтруда сообщало об 1,2 млн. обращений и назначении выплат 200 тыс. человек.

Социальная выплата из госфонда социального страхования в связи с потерей дохода в период ЧП назначается работникам субъектов среднего, малого и микробизнеса, индивидуальным предпринимателям, лицам, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор), плательщикам ЕСП, лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, работникам субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.

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