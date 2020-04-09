Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 150 тысяч

152 446 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе Минздрава королевства, передает ТАСС .

В ведомстве уточнили, что 15 238 человек умерли, 52 165 пациентов выздоровели.

Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 5 756, умерших - на 683.

В целом суточное количество заразившихся и число летальных исходов в Испании постепенно снижаются. Королевство является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира - по числу заразившихся она находится на втором месте после США, по числу умерших - на втором после Италии.

Премьер-министр Испании Педро Санчез, выступая в парламенте в четверг, заявил, что страна достигла пика эпидемии и теперь фиксирует начало спада. Это в том числе означает, что правительство проработает вопрос о постепенном снятии жестких ограничений на передвижение и работу компаний и организаций в стране, сказал он.

Тем не менее пока правительство попросило парламент продлить действующий в стране режим ограничений до 26 апреля.