Режим чрезвычайного положения в Казахстане продлен до конца апреля

«15 апреля истекает срок моего указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов», - процитировал Уали президента Касым-Жомарта Токаева.

При этом президент поручил правительству совместно с акиматами проработать вопрос о постепенно восстановлении работы предприятий и организаций в крупнейших городах страны.

Режим ЧП в Казахстане действует с 08:00 часов 16 марта. На этот период принят ряд мер и временных ограничений. В частности, усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Полиция Казахстана перешла на особый режим несения службы, увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной гвардии, отменены встречи и мероприятия с участием большого количества людей, ограничены выезды и служебные командировки сотрудников за рубеж.

На время действия ЧП ограничено функционирование крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Также запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, семейных, памятных мероприятий; установлены ограничения на въезд и выезд с территории Казахстана как для граждан республики, так и для иностранцев.

Позже президент объявил о мерах господдержки для бизнеса – это налоговые преференции, отсрочки по платежам и займам, предоставление льготных кредитов и снижение процентных ставок. Помимо этого, в стране введены дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших секторов экономики - общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и т.д. В числе мер - отмена начисления и уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда на 6 месяцев до 1 октября 2020 года.

А всем, кто остался на период режима ЧП без работы или чье финансовое положение ухудшилось, государством начисляется соцвыплата в размере одной минимальной заработной платы - 42 500 тенге.

С 22 марта в столице и Алматы действует карантин, с 28 марта он был усилен. Карантин позднее был также введен в Шымкенте и нескольких городах и регионах страны.

В Казахстане к этому моменту 802 подтвержденных случая коронавируса, 9 человек скончались, 63 выздоровели.