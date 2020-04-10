Начать постепенно возвращать к работе предприятия и МСБ в столице и Алматы поручил Токаев

Несмотря на риск, малый и средний бизнес, а также отечественные предприятия точечно будут возвращать к работе. В первую очередь, это должно быть сделано в столице и Алматы. Такое поручение дал в пятницу президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания госкомиссии по чрезвычайному положению, сообщает Акорда.

«Правительству в тесной координации с акимами предстоит провести адресную, точечную работу по выводу малого и среднего бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего, в двух крупнейших городах страны. Соответствующие предложения уже прозвучали. Их нужно учесть. Да, жизнь нужно оживлять. Но перед нами двуединая задача – соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить предприятия на режим работы», - поручил Токаев.

По словам президента, акиматы должны подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим, социальное дистанцирование на рабочих местах, а антикризисные штабы регионов будут обеспечивать проверку таких рабочих мест. Кроме того, штабы будут определять режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие организационно-технические вопросы. И уже на основании этого госкомиссия сможет принимать решения о возобновлении деятельности соответствующих предприятий.

«В этих условиях ответственность руководителей регионов и городов центрального подчинения возрастает многократно. Поскольку надо прямо сказать: мы рискуем. Но другого выхода нет. Соблюдение жесткого карантина для граждан, что касается дистанционного обучения студентов, учащихся школ, детских садов – все это остается в силе. Дезинфекцию общественных мест нужно проводить. Но предприятия точечно будем выводить на рабочий режим», - добавил Токаев.

В столице и Алматы уже две недели действует жесткий карантин и нерабочий режим – все организации и предприятия, кроме обеспечивающих жизнедеятельность города, приостановили свою работу.