Токаев потребовал обеспечить своевременность выплат медикам

Казахстанские медики, которые спасают жизни больным коронавирусом и работают в карантинных стационарах, должны своевременно получать все необходимые надбавки, заявил в пятницу президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания государственной комиссии по чрезвычайному положению. Президент также поручил акимам материально поддержать врачей и медсестер, которые работают на местах.

«Хотел бы отметить героический труд врачей, всех медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся на передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что все медики, которым положены дополнительные выплаты на время чрезвычайного положения, должны вовремя получить соответствующие надбавки.

«Первые выплаты начались», - сказал глава государства, но отметил: «Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм, получателей и так далее. Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки».

Президент напомнил, что государство помогло около 30 тысячам медработников, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Однако, вне поля зрения не должны остаться и другие врачи: «Местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников. Считаю, что и регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и медсестер», - поручил Токаев.

В конце марта было принято решение выплачивать врачам, работающим с заболевшими коронавирусом, надбавки. Медики разбиты на несколько категорий, в зависимости от риска, максимальные надбавки должны достигать примерно 800 тыс. тенге.