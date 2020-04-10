Более 1,1 млн. ​казахстанцев подали заявки на отсрочку по выплате кредитов

Более 1,1 млн. граждан Казахстана подали заявки на отсрочку по выплате кредитов. К сегодняшнему дню банки одобрили заявки уже 983,1 тыс. человек, сообщила во время брифинга председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

«На утро 9 апреля за отсрочкой обратились 1 млн. почти 137 тыс. человек из числа физических лиц и уже одобрено 983 123 заявки. Этот процесс идёт динамично. <…> У банков есть 10 дней, чтобы рассмотреть заявку. Если это касается только социально незащищённых лиц, то это делается с их согласия и им даже не нужно ждать 10 дней», - сказала Бахмутова.

По её мнению, проблема невыплат по потребительским кредитам сейчас не является серьёзным вопросом. Сославшись на недавнее исследование компании Moody’s, она отметила, что Казахстан находится в числе стран, наименее подверженных этому риску. Среднее соотношение кредитной задолженности к заработной плате гражданина составляет 3,9%, тогда как в соседней России оно превышает 7%.

Однако это, по словам Бахуматовой, не говорит об отсутствии уязвимых слоёв населения, которые испытывают сложности в связи с приостановкой деловой активности из-за пандемии. Помимо адекватных на её взгляд мер поддержки бизнеса, принимаемых государством, ситуацию сглаживает то, что в прошлом году банки ограничили возможности населения брать кредиты. Они «более взвешенно подходят к оценке кредитоспособности физлиц, чтобы не ввергать их в проблемы, да и сами банки не испытывали проблем по провизиям».