Выпускные экзамены отменили в Казахстане

В Казахстане в связи с переходом школьников на дистанционное обучение отменены выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов, сообщила пресс-служба министерства образования и науки вечером в пятницу.

«Это наше взвешенное решение. Все необходимые изменения уже внесены в приказы министерства. Отдельные экзамены проводиться не будут. Это обеспечит максимальную объективность в итоговом оценивании учебных достижений», – сообщило ведомство.

Аттестаты учащимся будут выдаваться на основании годовых оценок по предметам.

При этом сроки проведения единого национального тестирования - ЕНТ – не менялись, уточнили в Минобразования.

С 2017 года результаты ЕНТ необходимы для поступления в вузы и получения образовательных грантов, а выпускные экзамены - для получения аттестатов.