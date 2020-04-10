Выпускные экзамены отменили в Казахстане

Сроки ЕНТ не менялись
В Казахстане в связи с переходом школьников на дистанционное обучение отменены выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов, сообщила пресс-служба министерства образования и науки вечером в пятницу.
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