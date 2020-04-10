Сроки ЕНТ не менялись
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Выпускные экзамены отменили в Казахстане
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане в связи с переходом школьников на дистанционное обучение отменены выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов, сообщила пресс-служба министерства образования и науки вечером в пятницу.

«Это наше взвешенное решение. Все необходимые изменения уже внесены в приказы министерства. Отдельные экзамены проводиться не будут. Это обеспечит максимальную объективность в итоговом оценивании учебных достижений», – сообщило ведомство.

Аттестаты учащимся будут выдаваться на основании годовых оценок по предметам.

При этом сроки проведения единого национального тестирования - ЕНТ – не менялись, уточнили в Минобразования.

С 2017 года результаты ЕНТ необходимы для поступления в вузы и получения образовательных грантов, а выпускные экзамены - для получения аттестатов.

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