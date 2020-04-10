В Москве введут пропускной режим для передвижения по городу

Мэр Москвы Сергей Собянин в телевизионном обращении в пятницу вечером сообщил, что с понедельника в городе начнут постепенно вводить пропускной режим, сообщает Русская служба BBC.

"Выбора нет. На первом этапе введем для поездок на работу, на втором - для других целей, на третьем, если понадобится, для передвижения по району", - сообщил Собянин. О сроках введения системы он пообещал информировать дополнительно.

Пропускная система, по его словам, будет носить заявительный характер, однако власти оставляют за собой право проверять заявленные сведения.

Собянин в своем обращении также сообщил, что на неделю с возможным продлением будет приостановлена работа большинства городских предприятий.

"Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников надистанционный режим", - сказал он.

В России к этому моменту выявлено 11 917 случаев коронавируса, большинство из них - 7 822 случая - в Москве. В городе умерло 50 пациентов с COVID-19.