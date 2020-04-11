В США зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США за сутки скончались от коронавируса 2108 человек. Это самый высокий показатель смертности в стране с начала пандемии.

Всего в США скончались от коронавируса 18 693 человека, больше всего – в городе Нью-Йорк и в штатах Нью-Йорк и Нью Джерси. По показателю смертности Соединенный Штаты находятся на втором месте в мире, почти догнав Италию, где умерли 18 849 человек. Всего в США зарегистрировано 500 399 случаев заражения, выздоровели 28 837 человек.

В мире число случаев заражения коронавиусом достигло 1 696 139. В Испании, которая находится на втором месте по заболеваемости после США, заразились 158 273 человека, в Италии – 147 577, во Франции 125 931, в Германии – 122 171, в Великобритании – 74 605, в Иране – 68 192, в Турции – 47 029.

Жертвами COVID-19 в мире стали 102 669 человек, из них в Испании – 16 081, во Франции – 13 197, в Великобритании – 8 958, в Иране – 4 232.

Вместе с тем Испания вышла на второе место в мире по количеству выздоровевших – 55 668. Еще вчера второй после Китая шла Германия – 53 913 человек. В Китае выздоровели 77 802 человека из общего числа заболевших 82 971, скончались 3 340.

В Казахстане к этому моменту подтверждено 812 случаев коровирусной инфекции, скончались 10 человек, выздоровели 64.