В столице сняли угрозу подтопления

В столице снята угроза подтопления территории города. Об этом, как сообщает «Казинформ », заявил начальник столичного департамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.

«Благодаря предпринятым комплексным мерам по предупреждению весеннего половодья, можно с уверенностью сказать, что угроза подтопления территории города снята», - сказал он на онлайн-брифинге в субботу.

Он напомнил, что этой зимой снега выпало свыше нормы: 200 мм при норме 98 мм. Сыздыков добавил, что с территории города было вывезено свыше 6,5 млн тонн снега, прочищены все арычно-лотковые сети и водопропускные трубы.

Ранее заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин заявлял, что режим чрезвычайной ситуации, который был введен в столице 27 января из-за погодных условий, продлится минимум до 15 апреля.

В феврале глава города Алтай Кульгинов отмечал, что режим чрезвычайной ситуации нужен в целях предотвращения паводков.