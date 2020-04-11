С территории города было вывезено свыше 6,5 млн тонн снега
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В столице сняли угрозу подтопления
ФОТО РАДМИРА ФАХРУТДИНОВА

В столице снята угроза подтопления территории города. Об этом, как сообщает «Казинформ», заявил начальник столичного департамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.

«Благодаря предпринятым комплексным мерам по предупреждению весеннего половодья, можно с уверенностью сказать, что угроза подтопления территории города снята», - сказал он на онлайн-брифинге в субботу.

Он напомнил, что этой зимой снега выпало свыше нормы: 200 мм при норме 98 мм. Сыздыков добавил, что с территории города было вывезено свыше 6,5 млн тонн снега, прочищены все арычно-лотковые сети и водопропускные трубы.

Ранее заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин заявлял, что режим чрезвычайной ситуации, который был введен в столице 27 января из-за погодных условий, продлится минимум до 15 апреля.

В феврале глава города Алтай Кульгинов отмечал, что режим чрезвычайной ситуации нужен в целях предотвращения паводков.

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