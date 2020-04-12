Авиарейс с казахстанцами из Лондона примет аэропорт Петропавловска

В понедельник аэропорт Петропавловска примет авиарейс из Лондона, на котором на родину возвращаются казахстанцы, застрявшие за рубежом из-за пандемии коронавируса. Как сообщает госагентство Казинформ , власти Северо-Казахстанской области готовятся изолировать пассажиров, согласно приказу государственного санврача.

Рейс из Лондона выполнит авиакомпания Air Astana, количество пассажиров, которые прибудут на нем не сообщается.

Пассажиры будут изолированы на двое суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19, а после получения результатов "организованно будут направлены в свои регионы для размещения на домашний карантин", уточняет агентство.

Накануне рейс со 135 казахстанцами из Объединенных Арабских Эмиратов принял аэропорт Талдыкоргана. У пассажиров, по данным республиканского оперативного штаба, взяли тест на коронавирус, результаты которого должны быть известны в воскресенье.

При этом пассажиров оставят в регионе на двухнедельный карантин, так как ОАЭ отнесены к категории стран, по прибытии из которых граждан изолируют на этот срок в медицинские учреждения. Часть пассажиров отправлена в профилакторий города Текели, часть осталась в Талдыкоргане.

Со 2 апреля аэропорты столицы и Алматы не принимают рейсы, на которых в страну возвращаются из-за рубежа казахстанцы - их перенаправляют в регионы.