За два дня коронавирус в городе подтвержден у 27 медиков
Среди новых заболевших в Алматы - еще 15 медработников

В воскресенье в Алматы коронавирус выявили сразу у 15 медицинских сотрудников. Среди них одна беременная женщина, сообщает управление общественного здоровья города.

Среди заражённых: врачи, средний и младший медицинский персонал. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое в связи с полисегментарной пневмонией. У всех остальных - удовлетворительное.

В сообщении не уточняется, в каком медицинском учреждении работали заболевшие медики. В субботу коронавирус был подтвержден у 12 медиков городской клинической больницы - ее приемный покой и одно из отделений закрыты на карантин.

Всего за два дня было выявлено 27 случаев заражения среди медиков, говорится в сообщении управления.

В целом в Алматы за два дня выявлено 37 новых заболевших коронавирусом, а с начала эпидемии - 160 случаев коронавируса, 2 человека скончались, 49 человек выздоровели.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Декретницы и пенсионеры: кто получит 42500 тенге, а кому откажут, объяснил Нурымбетов
Новости
Узбекистан и Кыргызстан обновили рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
Казахстан повторил рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
Начать постепенно возвращать к работе предприятия и МСБ в столице и Алматы поручил Токаев
Новости
32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Казахстане
Новости
Еще 17 случаев коронавируса подтверждены в Казахстане