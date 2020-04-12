Среди новых заболевших в Алматы - еще 15 медработников

В воскресенье в Алматы коронавирус выявили сразу у 15 медицинских сотрудников. Среди них одна беременная женщина, сообщает управление общественного здоровья города.

Среди заражённых: врачи, средний и младший медицинский персонал. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое в связи с полисегментарной пневмонией. У всех остальных - удовлетворительное.

В сообщении не уточняется, в каком медицинском учреждении работали заболевшие медики. В субботу коронавирус был подтвержден у 12 медиков городской клинической больницы - ее приемный покой и одно из отделений закрыты на карантин.

Всего за два дня было выявлено 27 случаев заражения среди медиков, говорится в сообщении управления.

В целом в Алматы за два дня выявлено 37 новых заболевших коронавирусом, а с начала эпидемии - 160 случаев коронавируса, 2 человека скончались, 49 человек выздоровели.