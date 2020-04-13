ОПЕК+ достигла соглашения о сокращении добычи нефти

Во время второго экстренного заседания министры стран ОПЕК+ достигли окончательного консенсуса о сокращении добычи на период мая - июня, написал на своей странице в Twitter министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель. Совокупный объём снижения производства составит 9,7 млн. баррелей в сутки, сообщает ТАСС .

«Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн/ баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая», - написал он.

Мексика, согласие которой участники сделки ждали больше двух дней, сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в течение ближайших месяцев, а не на 400 тыс., как это предполагали изначальные условия. США, Бразилия и Канада внесут свой вклад в общее ограничение производства в 3,7 млн. баррелей. Должностные лица ОПЕК также надеются на солидарность членов G20, однако их прежнее согласие пока не гарантирует, что их действия будут целенаправленными, а не станут результатом естественного снижения производства из-за рыночных условий.

На 00:30 по времени столицы июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $31,48 за баррель, показывая 4,1% снижение с начала торгов.

Почти двукратный обвал цен на углеводороды - до $31 за баррель - произошёл в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия разорвали предыдущую сделку по ограничению добычи сырья. Участники ОПЕК и другие страны-экспортёры придерживались её с 2016 года, в результате чего им удавалось сдерживать ежедневные объёмы производства на 1,8-2,1 млн. баррелей. Однако спад экономической активности на фоне начинающейся пандемии коронавируса спровоцировал конфликт между крупнейшими производителями, желающими нарастить свою долю рынка и потеснить конкурентов. Произошедшее снижение цен оказалось сильнейшим однодневным падением со времён начала войны в Персидском заливе 1991 года. Последнее же столкновение между ведущими игроками рынка наблюдалось в 1998 году, когда баррель Brent достигал отметки в $9,55.