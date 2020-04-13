Туроператорам Казахстана нужно 3,8 млрд тенге, чтобы вернуть их туристам

«Туроператоры готовы взять под небольшие проценты кредиты, чтобы возвратить эти деньги желающим туристам. Мы подсчитали эту сумму, которая необходима для возврата - это очень приличная сумма, но для правительства это не так много, потому что глобальную проблему по возврату туристов мы уже решили за счет собственных средств туроператоров. Сейчас мы просим небольшую поддержку, чтобы остановить негативный процесс, который нарастает в обществе. Требования в отношении туроператоров выездного туризма - вернуть деньги. На самом деле туроператоры сделать это не могут», - сказала Рей в ходе прямого эфира на странице Sputnik Казахстан в Instagram.

Она добавила, что «очень многим туроператорам удалось договориться с поставщиками, что даже на более поздние сроки перебронирование идет на тех же условиях, по тому же курсу, который был на момент бронирования. Это очень серьезная поддержка туристов, потому что курс очень сильно изменился сейчас».

«Туроператоры представили свои потери - 3,8 миллиарда тенге, на такую сумму они могли бы сделать возвраты туристам, которые хотят эти деньги вернуть», - сообщила Рей.