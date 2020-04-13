Алматинских курьеров задерживает полиция

Троих курьеров службы доставки еды Chocofood задержала полиция, сообщается в релизе, распространенном компанией вечером в понедельник. В связи с этим компания приостановила сегодня работу по доставке. Другие курьерские службы также сообщили Vласти по телефону, что их останавливают сотрудники полиции, несмотря на наличие разрешительных документов.

По словам Николая Щербака, СЕО Chocofood, сервису пришлось приостановить работу в понедельник.

«Доставка в Алматы, в том числе и наша, действительно не работает. Потому что с утра наших райдеров стали останавливать, несмотря на то, что они были во всех базах и спокойно перемещались по городу всю прошлую неделю. Но их стали останавливать, забирать на штраф-стоянку, троих райдеров забрали в РОВД Медеуского и Бостандыкского районов. Полиция превышала полномочия, сказали, что дела будут проходить через прокуратуру, - указано в сообщении компании. – В акимате пока не понимают, что происходит, сказали, что слетели базы. Три базы — «Сергек», НПП, ДВД — не работают. Эти базы не синхронизированы. Пока официальной информации по запуску новых баз не получали».

Как отметила в комментарии Vласти Лаула Стамкул, менеджер по маркетингу сервиса доставки Wolt, компания тоже сталкивается с трудностями при передвижении курьеров по городу.

«В целом сталкиваемся иногда с проблемами, несмотря на то, что все наши курьеры, все наши курьеры-партнеры, занесены в список тех машин и людей, кто передвигается по работе. Почему-то все равно останавливают гаишники, иногда бывает, что они штрафуют и угрожают тем, что заберут машину на штраф-стоянку, хотя все документы у нас на месте есть. Есть какое-то недопонимание сотрудников дорожной полиции с властями города, какая-то нестыковка получается», - отметила она.

Акимат, по словам Лаулы Стамкул, пошел на встречу рестораторам, и ввел электронную систему, которая сделала перемещение по городу удобнее без обязательных бумажных справок и живых печатей для каждого сотрудника. Тем не менее, базы сотрудников полиции не показывают курьеров, внесенных в базу акимата.

Как рассказал Vласти ресторатор Юрий Негодюк, доставка Пинты, Bao и кофейни Paul тоже затрудняется из-за отсутствия номеров машин курьеров в базе сотрудников полиции. По его словам, у самих сотрудников полиции иногда не работают электронные планшеты для проверки доступа. Он также отметил, что есть сложности с внесением в базу новых сотрудников:

«Еще видите, какая ситуация, допустим, у нас есть 20 курьеров, кто-то заболел, кто-то не вышел, и мы не можем его никак заменить. Мы должны опять этот номер вбить, а на то, чтобы его вбить в базу, пройдет несколько дней, и не факт, что оно вобьется», - сказал Негодюк.

Эту же проблему отметил в переписке с корреспондентом Vласти Алексей Ли, владелец сервиса Arbuz. По его словам, часть сотрудников в больших компаниях неизбежно выбывает, и как вносить в систему новых – не до конца понятно. «Должна быть явная процедура, при этом, конечно, она должна иметь какие-то ограничения, может, квоты на процент от действующего персонала. Мы даже на собеседования не можем приглашать людей», - сообщил предприниматель.

Как рассказал Негодюк, при задержании курьера сети обычно на место выезжает управляющий, и показывает сотруднику полиции документы, показывает ему приложение для проверки доступа. Как правило, отмечает ресторатор, удается прояснить ситуацию, но это отнимает много времени. «Где-то у нас люди на такси ездят, на велосипедах, самокатах – выкручиваемся, как можем», - также добавил он.

«Официального релиза все еще нет, никто не знает, как и что будет работать — ни в акимате, ни в НПП. Это главная проблема на данный момент, потому что после трёхнедельного карантина нет единого источника информации. Решения меняются, иногда даже противоречат друг другу», - подытожил в сообщении компании Chocofood Николай Щербак. К 18:00 стало известно, что компанию добавили в базу «Сергек» и сервис снова запустил доставку по городу.

Пресс-секретарь алматинского департамента полиции Салтанат Азирбек на вопросы журналистов о системе пропусков письменно ответила, что этим занимается Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом акимата Алматы. В акимате же ответили, что курьерам достаточно показать «документ, подтверждающий, что он везет товар или еду, его отпустят». На вопросы о причинах задержания в ведомстве ответили, что значит, «были на то причины».