Служащего в Нацгвардии политактивиста Избасарова доводили до самоубийства, считают его близкие

Активист Алимжан Избасаров, ставший известным во время весенних протестов прошлого года, попытался совершить суицид. Причиной этого может быть психологическое давление в его воинской части, которого изначально не было, рассказала Vласти его сестра Алия Избасарова.

«Там были неприятные личности, которые пытались его задеть, но были и достойные офицеры. Но в последнее время появилась группа провокаторов, которые его все время доставали, пытались его всячески задеть, это была постоянная психологическая травля, пиком которой стало то решение, что они, возможно, не вернутся до конца года. Это было адресовано ему. Может быть, год будете еще здесь, может быть пять лет — и на него посмотрели. Из-за этого это и случилось», - рассказала Избасарова.

Сейчас родные обеспокоены тем, что не понимают, что с ним делают в психиатрическом диспансере. Ранее им говорили, что Алимжан Избасаров принимает одно седативное лекарство, но позже, по словам сестры активиста, выяснилось, что лекарств больше. «Мама позвонила Алимжану и врачу и выяснилось, что он все это время принимал не одно лекарство, а целый ряд препаратов. И капельницу ему ставят, и колят, и таблетки они принимают. Вскрылось, что они нам лгали. Лгали, что мы вскоре сможем с ним поговорить (ранее один из командиров части, по словам Избасаровой, обещал, что она сможет поговорить с братом через три дня, но потом отказался от своих слов - V), потом лгали какое количество препаратов он принимает. Пару дней назад он звонил. У него был очень подавленный, странный голос человека, который на очень тяжелых, седативных препаратах. Его голос звучал так, будто он спал три дня. Так они и говорят, что он постоянно спит. И мы не знаем было ли какое-то обследование, обоснована ли выписка этих сильных препаратов, мы не знаем, какие там дозировки, не знаем его состояние, что они собираются с ним делать», - сказала Избасарова.

О том, что случилось с братом Алия узнала около недели назад. «Он (Алимжан Избасарова — V) сообщил, что его туда поместили после того, как он попытался покончить с собой. Сначала он не хотел об этом говорить. Но позже пришел прокурор и сотрудники военно-следственного управления. Сначала они пытались ему угрожать, что повесят на него дезертирство и членовредительство и так далее. Ему пришлось им ответить, что, знаете, попытайтесь, но это не та статья. Я не пытался уйти от службы, я пытался сделать другое. Он сказал, что есть статья о доведении до самоубийства. Они поменяли свой тон. Стали говорить, что вот, мы за тебя, только скажи, на кого повесить. Либо на тебя мы это повесим, либо на кого-то еще. Нам это надо как-то раскрыть. И он сказал: я ни на кого ничего вешать не хочу. Хотите что-то на меня открывать, попробуйте. На этом они разошлись, по его словам. На следующий день его доставили в психдиспансер, откуда он мне звонил», - говорит Алия Избасарова.

Один из командиров части ранее уверял Избасарову, что в войсковой части, где произошел эпизод, с ним пытались выйти на диалог и что с ним работал психолог.

В пресс-службе министерства обороны корреспонденту Vласти рекомендовали обратиться в министерство внутренних дел (МВД), потому что Нацгвардия, где служит Избасаров, относится к этому ведомству. В пресс-службе МВД на звонки не ответили.

1 мая прошлого года Алимжана Избасарова задержали на митинге в столице. Позже ему дали пять суток административного ареста за «неподчинение требованию сотрудника полиции», а потом еще пять суток за «нарушение порядка организации и проведения мирных собраний». Повестку о призыве на срочную воинскую службу он получил вскоре после выхода из спецприемника.

Весной этого года призыв на воинскую службу, как и увольнение из армии прошлогодних новобранцев, отменены из-за введения в стране чрезвычайного положения.