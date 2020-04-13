В Алматы запустят портал, через который предпринимателям вновь нужно подать заявку на передвижение по городу

В акимате Алматы представили портал , с помощью которого руководители предприятий смогут подать заявку на передвижение своих сотрудников по городу. Он начнет принимать заявки утром 14 апреля, а уже с 16 апреля перестанет работать действующая база данных.

«В целях оптимизации, а также обеспечения прозрачности работы мы разработали новый портал, завтра утром мы его запускаем. Там будет естественный фильтр, через этот портал можно подавать только тем предприятиям, которые осуществляют свою деятельность в разрешенных отраслях. Этот портал будет фильтровать неразрешенные списки предприятий и будет принимать заявки. Если, к примеру, в каком-то предприятии работают всего 50 человек, а это есть в базах данных различных госорганов, то более 50 человек портал не будет принимать. Заявки будут приниматься через ЭЦП первых руководителей, соответственно будет персональная ответственность. При предоставлении недостоверной информации будет привлекаться первый руководитель, который подавал заявку. Это даст нам возможность максимально снизить человеческий фактор и сделать портал максимально прозрачным», - рассказал заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев.

Подать заявку сможет подать только первый руководитель предприятия. Для этого ему понадобится электронная цифровая подпись и БИН/ИИН. При этом если на предприятии работает не больше 2 человек, то закреплять ЭЦП не нужно. Согласие на передвижение по городу портал выдаст автоматически, если заполненные данные верны.

Акимат решил отказаться от уже сформированной базы данных из-за недостоверной информации от некоторых предпринимателей: «Когда формировалась первая база данных, мы принимали все заявки от предпринимателей. К сожалению, некоторые предприниматели дали частично недостоверную информацию, попали в эту базу данных не совсем их сотрудники и не совсем их автомобили. Частично эта база данных раздута и есть необоснованные люди. В новом портале все это фильтруется автоматически. Будем принимать от каждого заново».

Заявки будут принимать два дня, после чего в акимате сформируют новую базу данных. До этого времени передвижение по городу будет осуществляться с учетом действующей базы. При этом с полуночи 16 апреля действие уже созданной базы данных прекратится.