В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1054

В Узбекистане утром во вторник выявлено 56 новых случаев коронавируса, а их общее число достигло 1 054, сообщила пресс-служба Минздрава республики. Таким образом, Узбекистан стал второй страной Центральной Азии, перешедшей отметку в тысячу заболевших.

В Узбекистане четыре человека скончались от последствий коронавируса, 89 человек выздоровели.

О первых заболевших Узбекистан сообщил 16 марта - на три дня позже Казахстана.

Между тем правительство Узбекистана рассчитывает получить от Всемирного банка порядка $100 млн. на противодействие коронавируса, сообщает Gazeta.uz.

Из них $29,5 млн. планируется направить на укрепление системы здравоохранения, $69,5 млн. - на поддержку малообеспеченных. Кроме того, из этих же средств планируется предоставить работодателям субсидии на выплату зарплаты работникам, отправляемым в отпуск без содержания.

«Это обеспечит работодателям альтернативу увольнения работников, так как они получат источник частичного финансирования затрат на выплату заработной платы», — отмечается в документе.

Еще 1 млн. потратят на администрирование этого проекта.