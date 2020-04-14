Токаев подписал указ о продлении режима ЧП до 1 мая

Президент Касым-Жомарт Токаев продлил режим чрезвычайного положения в Казахстане до 07:00 часов 1 мая. Соответствующий указ он подписал во вторник, сообщает сайт Акорды.

О намерении продлить действие режима ЧП Токаев сообщил в минувшую пятницу, назвав это необходимой мерой.

Параллельно госкомиссия по ЧП тогда же приняла решение продлить карантин в столице, Алматы и Шымкенте.

При этом президент поручил правительству совместно с акиматами проработать вопрос о постепенно восстановлении работы предприятий и организаций в крупнейших городах страны.

Режим ЧП в Казахстане действует с 08:00 часов 16 марта. На этот период принят ряд мер и временных ограничений. В частности, усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Полиция Казахстана перешла на особый режим несения службы, увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной гвардии, отменены встречи и мероприятия с участием большого количества людей, ограничены выезды и служебные командировки сотрудников за рубеж.

На время действия ЧП ограничено функционирование крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Также запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, семейных, памятных мероприятий; установлены ограничения на въезд и выезд с территории Казахстана как для граждан республики, так и для иностранцев.

Позже президент объявил о мерах господдержки для бизнеса – это налоговые преференции, отсрочки по платежам и займам, предоставление льготных кредитов и снижение процентных ставок. Помимо этого, в стране введены дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших секторов экономики - общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и т.д. В числе мер - отмена начисления и уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда на 6 месяцев до 1 октября 2020 года.

А всем, кто остался на период режима ЧП без работы или чье финансовое положение ухудшилось, государством начисляется соцвыплата в размере одной минимальной заработной платы - 42 500 тенге.

С 22 марта в столице и Алматы действует карантин, с 28 марта он был усилен. Карантин позднее был также введен в Шымкенте и нескольких городах и регионах страны.

В Казахстане к этому моменту 1 179 подтвержденных случаев коронавируса, 14 человек скончались, 142 выздоровели.