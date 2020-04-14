В Атырау карантин продлили до 1 мая

«Такое решение принято в соответствии с указом президента РК «О введении чрезвычайного положения в РК», - уточняется в информации.

Карантин в Атырау был введен 30 марта и до 7 утра 15 апреля. Были введены ограничения по въезду в город и выезду из него, ограничено время работы общественного транспорта, остановлена деятельность сферы предоставления услуг (салоны красоты, сауны и т.д.), закрыты строительные рынки, ТРЦ и торговые точки, не связанные с товарами первой необходимости, с сохранением возможности реализации товаров доставкой, прекращена работа детских дошкольных учреждений. А с 6 апреля в городе запретили передвижение жителей с 21:00 до 6:00, за исключением сотрудников областных и городских акиматов, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных работ и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов, объектов жизнеобеспечения и связи – телекоммуникации, без посторонних лиц и членов семьи (при предъявлении служебных удостоверений и справок с места работы)». Время работы филиалов банков второго уровня, почты и частных нотариусов ограничено с 9:00 до 17:00.