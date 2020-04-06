Жителям Атырау запретили передвижение по городу в ночное время

Словосочетание «комендантский час» в постановлении не использовано
В Атырау с 6 апреля запрещено передвижение жителей по городу с 21 часа до 6 утра, сообщает издание «Ак жайык» со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области. При этом, несмотря на то, что фактически речь идет о введении в городе комендантского часа, само это словосочетание в постановлении не используется.
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