Жителям Атырау запретили передвижение по городу в ночное время

В Атырау с 6 апреля запрещено передвижение жителей по городу с 21 часа до 6 утра, сообщает издание «Ак жайык» со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области. При этом, несмотря на то, что фактически речь идет о введении в городе комендантского часа, само это словосочетание в постановлении не используется.

С 21:00 до 06:00 часов «запрещается передвижение граждан и автотранспорта в городе Атырау, за исключением сотрудников областных и городских акиматов, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных работ и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов, объектов жизнеобеспечения и связи – телекоммуникации, без посторонних лиц и членов семьи (при предъявлении служебных удостоверений и справок с места работы)», цитирует издание постановление.

При этом деятельность торгово-развлекательных центров и рынков, продуктовых супермаркетов, продуктовых прилавок, торговых точек при АЗС, аптек и торговли товаров первой необходимости будет приостановлена с 20:00 часов до 9:00 часов.

Время работы филиалов банков второго уровня, почты и частных нотариусов ограничена с 9:00 часов до 17:00 часов.

Санврач также предписал усилить патрулирование города и территорий вокруг блок-постов.

В Атырауской области к этому моменту 29 зараженных коронавирусом. В Атырау карантин введен 30 марта.