В Костанайской области коронавирус выявили у пожилых людей

В Костанайской области новые заболевшие коронавируса –
пожилые люди из Житикары, сообщил оперативный штаб.
«Они госпитaлизированы 12 апреля в Житикаринскую центрaльную районную больницу с предварительным диагнозом «пневмония». Спустя два дня, 14 апреля, у них был получен положительный результат на COVID-19», - говорится в сообщении.
По данным штаба, пожилые люди в возрасте 65 лет и 74 года проживают вместе. «Обратились в Житикaринскую больницу с жалобами на высокую темперaтуру, одышку, слабость», - указывается в сообщении.
Санврачи устанавливают их круг контактов, а также выясняют, каким образом они могли заразиться коронaвирусом.
Всего в Костанайской области официально подтверждено 5 случаев коронавируса - это самый низкий показатель в стране.