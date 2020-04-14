В Костанайской области коронавирус выявили у пожилых людей

В Костанайской области новые заболевшие коронавируса – пожилые люди из Житикары, сообщил оперативный штаб.

«Они госпитaлизированы 12 апреля в Житикаринскую центрaльную районную больницу с предварительным диагнозом «пневмония». Спустя два дня, 14 апреля, у них был получен положительный результат на COVID-19», - говорится в сообщении.

По данным штаба, пожилые люди в возрасте 65 лет и 74 года проживают вместе. «Обратились в Житикaринскую больницу с жалобами на высокую темперaтуру, одышку, слабость», - указывается в сообщении.

Санврачи устанавливают их круг контактов, а также выясняют, каким образом они могли заразиться коронaвирусом.

Всего в Костанайской области официально подтверждено 5 случаев коронавируса - это самый низкий показатель в стране.