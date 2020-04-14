Обама объявил о поддержке Байдена в президентской гонке

Бывший президент США Барак Обама поддержал своего вице-президента Джо Байдена, претендующего на то, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Обама утром во вторник (вечер по времени Алматы) выложил 12-минутное видео, в котором заявил о поддержке кандидатуры Байдена и отметил, что, выбрав того в свое время вице-президентом, принял "одно из лучших решений".

До этого момента Обама не заявлял о своей поддержке одного из кандидатов, несмотря на то, что большинство наблюдателей ожидало, что он поддержит именно Байдена, который был его вице-президентом с 2009 по 2017 годы.

На минувшей неделе последний остававшийся в гонке соперник Байдена - сенатор Берни Сандерс - заявил о приостановке своей предвыборной кампании. Байден, как ожидается, будет официально назван кандидатом в президенты на съезде демократов в середине августа.

Он будет соперничать на выборах 3 ноября с действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.