США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

«Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом. Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит – самостоятельно доносить миру правду о происходящем. ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность. После стольких десятилетий время пришло», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он также уверен, что организация распространяла китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям эпидемии.

Финансирование приостановлено до выяснения роли ВОЗ в событиях, приведших в распространению вируса в мире.

США – крупнейший источник финансирования Всемирной организации здравоохранения. Только в прошлом году их взнос составил $400 млн или 15% бюджета организации.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что сейчас «не время сокращать ресурсы Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации в борьбе с вирусом».

«Сейчас настало время для единства и для международного сообщества, чтобы работать вместе в знак солидарности, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия», - сказал он.