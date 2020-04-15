Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 600 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в США, по данным университета Джонса Хопкинса к этому моменту, достигло 608 377, умерли 25 757 человек, выздоровели 48 137 человек.

Больше всего смертей в Нью-Йорке – 7 905. Однако власти города считают, что их может быть более 10 тыс. – от коронавируса за период с 11 марта по настоящий момент могли умереть 3 778 человек, не сдававших анализы на наличие инфекции.

В мире количество заразившихся достигло 1 979 477 человек, из них в Испании – 174 060, в Италии – 162 488, в Германии – 132 210, во Франции – 131 361, в Великобритании – 94 845, в Китае – 83 321, в Иране – 74 877, в Турции – 65 111.

Умерли от COVID-19 в мире 126 539 человек. США по-прежнему остаются лидерами как по заболеваемости, так и по уровню смертности. На втором месте так же Италия – 21 067 умерших, на третьем Испания – 18 255 скончавшихся. Во Франции умерли 15 729 человек, в Великобритании – 12 107, в Иране – 4 683, в Германии – 3 495, в Китае – 3 345, в Турции – 1 403.

Излечились от коронавируса в мире 485 674 человека. Больше всего вылечившихся в Китае – 78 204. Германия вернулась на второе место – здесь поправились 68 200 человек. В Испании, которая опустилась на третье место, число выздоровевших составляет 67 504. В Иране количество излечившихся пациентов почти достигло уровня США – 48 129 человек. В Италии выздоровели 37 130 человек, во Франции – 29 098, в Турции – 4 799, в Великобритании – всего 323.