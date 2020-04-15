Страны ЕАЭС будут прослеживать законность ввоза импортных товаров

Государства-участники Евразийского экономического союза будут совместно контролировать оборот ввозимых товаров и выявлять незаконный оборот. Такие нормы содержит проект закона «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза от 29 мая 2019 года», который в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис.

«Основными целями соглашения являются обеспечение эффективного контроля за оборотом товаров, выявление незаконного оборота, исключение условий для уклонения от уплаты налогов, увеличение поступлений налогов и таможенных платежей в бюджет. Положения соглашения регламентируют сроки и порядок создания механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», - рассказал депутатам первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов.

По его словам, прослеживать государства-члены ЕАЭС будут только импортные товары, перечень которых будет утверждать совет Евразийской экономической комиссии. Срок прослеживаемости будет составлять пять лет.

«Каждое государство должно будет создать Национальную систему прослеживаемости, а также обеспечить контроль за оформлением налогоплательщиками в этой системе своих сопроводительных документов. Без такого оформления документов перемещение товаров в рамках Евразийского экономического союза будет запрещено», - пояснил глава Минфина.

В целом, документом определены требования по обмену информацией по прослеживаемости между государствами-членами Таможенного союза.

«Такой обмен будет осуществляться на регулярной основе посредством интегрированной информационной платформы ЕАЭС», - уточнил министр, отметив, что через 12 месяцев после ратификации соглашения всеми государствами-членами, будет запущен пилотный проект.