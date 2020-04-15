Политактивистку Данаю Калиеву хотят судить за оскорбление полицейских

Алматинская политическая активистка Даная Калиева сообщила Vласти, что ей пришла повестка в суд - на нее завели дело по части 2 статьи 378 Уголовного кодекса (УК) - оскорбление представителя власти при исполнении с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций.

«В ночь 21 на 22 февраля поехала к своей подруге Шарбат со своей трехлетней дочкой. В гости, с ночевкой. Утром решили поехать ко мне. 22 февраля в 8.30 утра мы были на остановке. Шарбат сидела, у нее на руках была моя дочь, на коленках. Вдруг появились два человека в форме. Они не представились и просто начали хватать Шарбат с двух сторон. Ребенок в этот момент стал падать. Когда они подходили, я пыталась включить телефон. В итоге Шарбат, кое-как сопротивляясь, успела поставить ребенка на ножки, чтобы она не упала. Они (полицейские — V) потащили Шарбат в гражданскую машину. Все это время мы требовали, чтобы они представились, они не представились. Я в прямом эфире их матом покрыла и на казахском, и на русском. Они затащили Шарбат в гражданскую машину, там был еще один человек. Он был в гражданской одежде», - рассказала Калиева о событиях, которые стали основанием для возбуждения дела.

Позже Калиева решила отключить возможность просмотра этого прямого эфира в Facebook. «Примерно 15.30 дня я этот эфир закрыла, потому что эмоции прошли. Я не хотела, чтобы кто-нибудь последовал моему примеру, чтобы не выходил на эмоции, тем самым ещё давая полиции шанс на изменение отношения к людям, чтобы наконец стали соблюдать элементарные наши права, представлялись и приносили повестки. Но они (полиция - V) ничего не поняли», - сказала активистка.

Тем не менее, по словам Калиевой, полицейские успели скачать ее прямой эфир. «Они успели скачать эфир, - говорит активистка. - За 2 недели сделали экспертизу, к 8 марта примерно это дело завели, подарочек мне сделали».

О том, что против нее завели уголовное дело она узнала 10 апреля. «Вызвали, ознакомили с экспертизой. Все вопросы адвоката к эксперту отклонили, ничто не рассматривалось, только в обвинительном уклоне. А эксперт не имеет права на обвинительный уклон, это прерогатива суда», - сказала Калиева.

В протоколе, ознакомившись с делом, они с адвокатом указали, что предоставят ходатайство в течение трех дней, в соответствии с законодательством. Несмотря на это дело, не дожидаясь их ходатайства, передали в суд, говорит Калиева.

«Эта статья - это уголовный проступок, а не преступление. Но его рассматривал целый отдел по особо важным делам департамента полиции, подполковник рассматривал это дело. Поэтому они торопятся. Вчера мне пришла повестка, что нужно прийти в суд», - добавила активистка.

Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом - 40 суток ареста.