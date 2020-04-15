В Актобе пациента с коронавирусом привлекут к уголовной ответственности

Двое новых зарегистрированных случая коронавирусной инфекции в Актобе - контактные с заболевшим 2 апреля пациентом, сообщила на брифинге руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева. Мужчина скрыл информацию об этих контактных, его привлекут к уголовной ответственности.

«Оба больных, которые зарегистрированы вчера и сегодня, были в контакте с заболевшим, который заболел 2 апреля текущего года. Эти факты заболевший скрыл при проведении эпидемиологического расследования. В связи с этим сейчас готовится материал для передачи в департамент полиции для привлечения к уголовной ответственности по статье 308 Уголовного кодекса "Сокрытие контактных при заболевании", которое влечет административный арест или лишение свободы до двух лет. Если эти деяния приведут к смерти данных заболевших, то срок ужесточается до 5 и 10 лет», - пояснила она.

На карантин закрыта клиника «Айгерим», в которую был помещен данный пациент при проведении эпидемиологического расследования. Все сотрудники медицинского учреждения находятся на карантине под медицинским наблюдением. Также рассматривается вопрос о закрытии на карантин одного из магазинов города: «Решается вопрос, так как одна из зарегистрированных сегодня больных очень часто посещала магазин “Анвар” по улице Жубановых, сейчас выносится постановление на закрытие данного объекта на карантин, все его работники также уходят на домашний карантин. Только после получения отрицательных результатов будет рассматриваться вопрос об открытии этого магазина».

Подъезд, в котором проживали заболевшие, закрыт на карантин, в нём проживает 28 человек. Продолжается выявление круга контактных больных, на данный момент 6 человек изолированы в карантинный центр.

В целом в Актобе к этому моменту зафиксировано 13 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 2 человека выздоровели.