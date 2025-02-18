Минпромышленности предлагает создать в Актобе еще одну СЭЗ

Министерство промышленности и строительства опубликовало во вторник, 18 февраля, на сайте «Открытые НПА» проект приказа, которым предлагается создать еще одну специальную экономическую зону – в Актобе.

Как указывается в сравнительной таблице, в СЭЗ «Актобе» планируется производство вязаного и трикотажного полотна и одежды, сборных паркетных покрытий, древесной массы и целлюлозы, обоев, основных фармацевтических продуктов, керамических изделий, изолирующей арматуры, замков, петель, шарниров, инструментов, электронных плат, электронной бытовой техники, магнитных и оптических носителей информации, батарей и аккумуляторов, двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей, производство гидравлического и пневматического оборудования, офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования), машин и оборудования для обработки пластмасс и резины, электрического и электронного оборудования для автомобилей. Также планируется, что в новой СЭЗ будет ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов, размещены склады для хранения грузов, организованы вспомогательная деятельность сухопутного и воздушного транспорта, транспортная обработка грузов, почтовая и курьерская деятельность.

«Создание СЭЗ в Актюбинской области позволит привлечь инвестиции и создание дополнительных рабочих мест, увеличить долю обрабатывающей промышленности, уменьшить импортозависимость, развитие смежных отраслей, повысить конкурентоспособность товаров», - отмечается в документе.

Конкурентным преимуществом этой СЭЗ в Минпромышленности считают ее близость к границе России, что позволит наладить доставку компонентов, узлов и агрегатов для производства конечной продукции на территории Казахстана; размещение на территории крупнейшего транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, что позволит наладить сбыт продукции далее по транспортному коридору, как в западном направлении, так и в восточном.

«Таким образом, выгодное месторасположение СЭЗ “Актобе” наряду с налоговыми льготами и преференциями значительно повышает конкурентоспособность продукции, произведенной на ее территории. Это положительно скажется при завоевании казахстанской продукции рынков Казахстана, стран Центральной Азии и России», - считают в ведомстве.

Также в министерстве уверены, что создание СЭЗ «Актобе» с широкой отраслевой спецификацией положительно скажется на формировании цепочек добавленных стоимостей и межотраслевых связей, что позволит эффективно наладить производство широкого спектра продукции.

В итоге это приведет к росту ВРП Актюбинской области до 7,5%; к увеличению занятости населения за счет создания новых и дополнительных рабочих мест, переподготовки безработных специалистов в соответствии с требованиями новых производств; к развитию промышленного перерабатывающего комплекса на всей территории области и близлежащих западных областей; к увеличению налогооблагаемой базы; к снижению импортозависимости.

Объем привлеченных частных инвестиций оценивается в 154,57 млрд тенге, а объем налоговых поступлений в бюджет - порядка 1 трлн тенге.

Проект приказа будет находиться на обсуждении до 5 марта.