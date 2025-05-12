Завершено расследование дела о захвате заложников в Актобе

Прокуратурой Актюбинской области в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона направлено уголовное дело по факту захвата заложников и убийства двух человек в одном из частных домов Актобе в январе этого года.

«Следствием установлено, что подозреваемый после ссоры со своей знакомой незаконно проник в частный дом, где совершил убийство ее матери и отчима, а потерпевшую незаконно удерживал против ее воли», - говорится в сообщении прокуратуры области.

Подозреваемому предъявлено обвинение по пунктам 1, 3, 5 части 2 статьи 99 (убийство двух или более лиц), по пунктам 3, 4 части 2 статьи 126 (незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и по части 1 статьи 107 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) Уголовного кодекса, а именно в убийстве двух и более лиц, с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия.

Напомним, в ночь на 13 января в Актобе мужчина взял в заложники девушку и ее родителей в частном доме. По данным полиции Актюбинской области, находившаяся в заложниках девушка ранее была знакома с подозреваемым. При этом он не выдвигал какие-либо требования. Переговоры с ним длились три часа, но он отказался освободить девушку. Подозреваемый был задержан в результате штурма. Пожилые мать и отчим девушки скончались от ножевых ранений по дороге в больницу и уже в медучреждении.