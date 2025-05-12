Завершено расследование дела о захвате заложников в Актобе

Фигурант дела обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса
Прокуратурой Актюбинской области в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона направлено уголовное дело по факту захвата заложников и убийства двух человек в одном из частных домов Актобе в январе этого года.
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