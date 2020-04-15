Минздрав Казахстана вновь призывает врачей к объединению

По поручению минздрава в Алматы прибыл вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. На брифинге он рассказал о том, что по случаю заражения врачей проводится расследование под руководством заместителя председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Он также отметил, что заявление его «коллеги из ДККБТУ (главный санитарный врач Алматы Айзат Молдагасимовой – V) по центральной городской клинической больнице рассматривается комиссией, и в случае выявления нарушений она понесет наказание». Кроме того, он вновь призвал врачей консолидироваться и отбросить все обиды.

«По поручению министра здравоохранения Елжана Биртанова сегодня мониторинговые группы работают по всей стране, я в том числе посетил Карагандинскую область, вчера был в Алматинской области. Цель наших мониторинговых визитов – посмотреть, как на местах исполняется постановление главного санитарного врача», - сообщил Надыров.

По его словам, последняя статистика по стране показывает, что каждый пятый зараженный коронавирусом – медицинский работник.

«Медицинские организации будут тотально охвачены тестированием. Все необходимые средства есть, есть тесты, расходные материалы, выстроен план работы в данном направлении. Это делается в первую очередь для того, чтобы обезопасить наших коллег, врачей. Выявлять очаги. Понятно, статистика будет неприятно расти, к сожалению, возможно, будем выявлять новые случаи коронавируса среди коллег и пациентов, но это неизбежная мера. Если мы хотим локализовать все очаги, нам необходимо идти на этот шаг и массово тестировать наших коллег», - подчеркнул он.

Вместе с тем вице-министр рассказал, что лично провел беседу с врачами центральной городской клинической больницы, где накануне произошло массовое заражение медработников.

«Вчера по поручению Елжана Амантаевича я прибыл в один из санаториев города Алматы, куда были помещены наши медработники, это сотрудники ЦГКББ, в частности это были гинекологи отделения гинекологии. Мы разобрались в ситуации. Дело в том, что по роковой случайности, к сожалению, при тестировании наших медработников с абсолютно одинаковыми фамилиями, одинаковыми инициалами, была запись, что они с одной медицинской организации, и просто пошла досадная ошибка, когда предъявляли результат теста, будем говорить, не по адресу. К счастью, мы своевременно с этим разобрались. Я встретился со своими коллегами, со мной был руководитель управления здравоохранения Алматы, разъяснили, побеседовали. Все понимают, что в это непростое сложное время, к сожалению, могут случаться такие ошибки, но важно, что мы это выявили и сделали для себя выводы в будущем минимизировать, исключить такие факты», - сказал он.

Надыров также призвал врачей «максимально консолидироваться»: «Это время, когда мы должны отбросить в сторону все обиды, все внутренние разборки и прочие моменты для того, чтобы максимально сконцентрироваться на нашей работе. Иначе мы просто погрязнем в разборке тех или иных частных случаев, это сейчас недопустимо. Я думаю, мои коллеги с большим пониманием отнесутся к возложенному на нас ответственному заданию и будут также продолжать достойно нести свою службу».

Он также прокомментировал заявление Айзат Молдагасимовой касательно несоблюдения работниками центральной городской клинической больницы мер предосторожности, что, по ее мнению, стало одной из причин массового заражения. Примечательно, что при этом вице-министр ни разу не назвал свою «коллегу» по имени.

«Какую функцию выполняет территориальный департамент комитета контроля качества? Этот тот комитет, который должен выявлять слабые места внутри наших медицинских организаций. Безусловно, зачастую это не нравится нашим коллегам, когда указывают на те или иные огрехи. Касательно этого заявления – проводится расследование в целом ЦКГБ, в том числе изучается выступление нашей коллеги. Если по итогам комиссии будет усмотрено в данном заявлении какое-либо нарушение, безусловно, она понесет наказание, согласно нормативной правовой базы», - сказал Надыров.

По его словам, сегодня ни один специалист, уважающий себя, не может стопроцентно сказать, что внутри медорганизации исключен способ передачи внутрибольничной инфекции.

«Одним из возможных вариантов того, что произошло внутри ЦКГБ, может быть, к сожалению, и передача инфекции от врача к пациентам или наоборот – от пациента к врачу. Далее уже по цепочке, если были нарушены те или и иные нормы эпидемиологии, была нарушена логистика внутри организации. Как раз об этом моя коллега рассказала. К этим вещам нужно относиться спокойно и с понимаем. Наша задача – не найти крайнего, наша задача – не кого-то снять с работы, уволить, тем более в такое трудное время. Наша задача найти причинно-следственную связь», - заключил он.

В Центральной городской клиническое больнице Алматы на выходных была зафиксирована вспышка коронавируса – он выявлен у 147 медиков учреждения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Главный санврач города Айзат Молдагасимова заявила о том, что ответственность за заражение лежит в том числе и на самих медицинских работниках. Они в свою очередь заявили о категорическом несогласии с этим и направили президенту страны открытое письмо с требованием защитить их от давления.

Теперь уже бывший главврач больницы Алмас Кувашев в своем посте на Facebook заявил, что к заражению медиков в клинике привело решение городского управления здравоохранения.

«Приказ УОЗ о госпитализации больных пульмонологического профиля и больных с респираторно-вирусными заболеваниями был миной замедленного действия, о чем неоднократно сообщалось в УОЗ. Все наши требования игнорировались», - заявил он.

Он сообщил, что принял решение покинуть пост, посоветовавшись с семьей и близкими, и поблагодарил врачей за поддержку.