Еще пять случаев коронавируса подтверждены в Казахстане

Вечером в среду в Казахстане зарегистрировано еще пять случаев коронавируса: по два в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, один - в Карагандинской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

В Северо-Казахстанской области коронавирус подтвердился у двоих пассажиров рейса из Лондона, на котором на родину вернулись казахстанцы накануне, сообщил оперативный штаб.

В Карагандинской области COVID-19 обнаружен у 79-летнего пациента пульмонологического центра, который был госпитализирован с пневмонией.

В Карагандинской области общее число зарегистрированных случаев выросло до 82 (1 человек скончался, 2 вылечились, остальные продолжают лечение), в Северо-Казахстанской области - до 28 (1 человек вылечился, остальные в больницах), в Западно-Казахстанской области - до 20 (1 человек вылечился, остальные в больницах).

При этом за среду в Западном Казахстане зарегистрировано сразу 8 новых заболевших. Минздрав ранее уточнял, что случаи, о которых сообщили утром - завозные - большинство зараженных - жители ЗКО и Актюбинской области, возвращавшиеся с работы в России. Все они были изолированы на границе.

В течение среды в Казахстане подтверждено 63 новых случая коронавируса - это самый низкий прирост за последние четыре дня. Больше всего новых заболевших в этот день выявило в Алматы - 22 и столице - 15.

В целом в Казахстане к этому моменту подтверждено 1 295 случаев коронавируса, 16 человек скончалось, 240 выздоровели.