Трамп сообщил о прохождении США пика по заболеваемости COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, страна преодолела пик заболеваемости коронавирусом, сообщает РБК .

«Битва продолжается, но, согласно данным, страна прошла пик по новым случаям коронавируса», - сказал Трамп.

По его словам, это позволяет властям определить рекомендации, связанные со снятием ограничений, и анонсировал, что рекомендации будут объявлены во второй половине дня в четверг. Также в этот день Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом будет разговаривать с губернаторами штатов. Некоторые из них могут открыться раньше обозначенного делайном 1 мая.

«Ситуация во всех штатах разная. В некоторых из них мало проблем, какие-то из них проделали такую хорошую работу, что проблем у них немного», - пояснил президент США.

Соединенные Штаты занимают первое место среди других стран по количеству зараженных коронавирусом и по числу жертв заболевания. Согласно данным университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано свыше 637,3 тыс. случаев заражения, умерли свыше 28,3 тыс. человек. По данным на 15 апреля, за сутки в США скончалось рекордное количество пациентов с коронавирусом – 2228 человек.

В мире, по данным университета, заболевших COVID-19 превысило 2 млн человек, умерли свыше 134,3 тыс.